Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
8 января -27°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

В 2021 году детей в первый класс будут принимать по новым правилам

Минпросвещения издал приказ, который утверждает новые правила приема детей в школу, сообщает «Российская газета».

В сельской школе.
В сельской школе.
altapress.ru

Заявления от родителей будущих первоклашек теперь будут принимать с 1 апреля и до 30 июня — ранее его нужно было подать не позднее 1 февраля.

Если раньше школа должна была зачислить ребенка в течение 7 дней после приема документов, то теперь, согласно новому порядку, распорядительный акт о приеме директор издает в течение 3 рабочих дней после 30 июня. Это касается только тех семей, которые живут на «участке» школы и тех, чьи дети имеют преимущество при зачислении (например, в учебном заведении учатся его братья или сестры).

Если ребенок живет не на закрепленном школой участке, то заявления от родителей будут принимать с 6 июля. Школьника примут, если останутся места.

Заявления от родителей будут принимать разными способами: при личном приеме в школе, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, в электронной форме через электронную почту школы, с использованием функционала региональных порталов государственных и муниципальных услуг.

Отмечается, что большинство заявлений проходит сейчас через порталы госуслуг.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость