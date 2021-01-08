В 2021 году детей в первый класс будут принимать по новым правилам

Заявления от родителей будущих первоклашек теперь будут принимать с 1 апреля и до 30 июня — ранее его нужно было подать не позднее 1 февраля.

Если раньше школа должна была зачислить ребенка в течение 7 дней после приема документов, то теперь, согласно новому порядку, распорядительный акт о приеме директор издает в течение 3 рабочих дней после 30 июня. Это касается только тех семей, которые живут на «участке» школы и тех, чьи дети имеют преимущество при зачислении (например, в учебном заведении учатся его братья или сестры).

Если ребенок живет не на закрепленном школой участке, то заявления от родителей будут принимать с 6 июля. Школьника примут, если останутся места.

Заявления от родителей будут принимать разными способами: при личном приеме в школе, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, в электронной форме через электронную почту школы, с использованием функционала региональных порталов государственных и муниципальных услуг.

Отмечается, что большинство заявлений проходит сейчас через порталы госуслуг.