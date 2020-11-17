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Жизнь

Никто не удостоится чести стать народным мастером Алтайского края в 2020 году

Почетное звание «Народный мастер Алтайского края» в 2020 году присуждать не будут, сообщили в пресс-службе краевого правительства. Никто из претендентов не соответствует всем критериям для этой награды.

Творчество алтайских ремесленников.
Творчество алтайских ремесленников.
altairegion22.ru

В 2020 году на почетное звание претендовали семь мастеров из Алтайского, Павловского, Родинского, Тюменцевского районов, Бийска, а также бывший житель региона, уехавший в Калининградскую область.

Члены профильной комиссии ознакомились с документами, изучили работы претендентов на выставке «Алтай мастеровой» (резьба по дереву, макетирование, витражи, керамику).

Оказалось, что никто из мастеров не соответствует всем критериями полностью.

Почетное звание «Народный мастер Алтайского края» — это наивысшая награда в этой области, которая присуждается в регионе, пояснили в краевом минкультуры. Претенденты должны вести активную просветительскую деятельность, участвовать в различных выставках и фестивалях, а также передавать свои знания ученикам.

Общественное признание и престижное звание сопровождаются призом в 50 тысяч рублей, добавляют власти.

Всего в крае 32 ремесленника уже получили такое звание.

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