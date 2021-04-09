В 2020 году в Алтайском крае снизилось число ДТП, но ситуация сложная

Количество ДТП в 2020 году в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 10,1%, заявил начальник ГИБДД по Алтайскому краю Владислав Перцев. Смертность на дорогах также упала, но все ситуацию на дорогах края он оценил как сложную.

В Алтайском крае за 2020 год произошло 2 513 ДТП (2 796 — в 2019 году). Число погибших людей уменьшилось на 10,3% (с 252 до 226), раненых — на 11,6% (с 3 584 до 3 167).

Перцев сообщил, что в 2020 году на территории края выявили 48 мест концентрации ДТП, что ниже в сравнении с 2019 годом на 20% (с 60 до 48). Большинство из них — в городе Барнауле (35).

Также произошло снижение общего количества наездов на пешеходных переходах на 12% (с 400 до 352), но доля ДТП из-за плохих дорог остается значительной.

Больше всего в Барнауле, Рубцовске и Славгороде.

«Предполагается, что там все действует регулируемо, предсказуемо, разумно. Но только в Барнауле на пешеходных переходах было сбито 250 человек, то есть практически каждый день человека сбивают! Поэтому вопросы, связанные с обустройством переходов (наличие светоотражающей пленки, дублирующих знаков и т. д.), надо приводить в порядок. Раз уж мы сделали пешеходные переходы, они не должны быть ловушкой для людей — водителей и пешеходов, а должны быть местом безопасности», — подчеркнул губернатор региона Виктор Томенко.

Вопросами Рубцовска власти обещают «заниматься специально», так как там наиболее тяжелая ситуация.