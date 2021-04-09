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Жизнь

В 2020 году в Алтайском крае снизилось число ДТП, но ситуация сложная

Количество ДТП в 2020 году в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 10,1%, заявил начальник ГИБДД по Алтайскому краю Владислав Перцев. Смертность на дорогах также упала, но все ситуацию на дорогах края он оценил как сложную.

Авария под Бийском.
Авария под Бийском.
biysk 22

В Алтайском крае за 2020 год произошло 2 513 ДТП (2 796 — в 2019 году). Число погибших людей уменьшилось на 10,3% (с 252 до 226), раненых — на 11,6% (с 3 584 до 3 167).

Перцев сообщил, что в 2020 году на территории края выявили 48 мест концентрации ДТП, что ниже в сравнении с 2019 годом на 20% (с 60 до 48). Большинство из них — в городе Барнауле (35).

Также произошло снижение общего количества наездов на пешеходных переходах на 12% (с 400 до 352), но доля ДТП из-за плохих дорог остается значительной.

Больше всего в Барнауле, Рубцовске и Славгороде.

«Предполагается, что там все действует регулируемо, предсказуемо, разумно. Но только в Барнауле на пешеходных переходах было сбито 250 человек, то есть практически каждый день человека сбивают! Поэтому вопросы, связанные с обустройством переходов (наличие светоотражающей пленки, дублирующих знаков и т. д.), надо приводить в порядок. Раз уж мы сделали пешеходные переходы, они не должны быть ловушкой для людей — водителей и пешеходов, а должны быть местом безопасности», — подчеркнул губернатор региона Виктор Томенко.

Вопросами Рубцовска власти обещают «заниматься специально», так как там наиболее тяжелая ситуация.

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