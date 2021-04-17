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Жизнь

В Google Earth показали, как изменился Барнаул за последние 37 лет

Платформа Google Earth теперь позволяет пользователям отследить изменения, которые произошли на Земле за последние 37 лет. Об этом сообщает пресс-служба корпорации Google.

Алтай со спутника.
Алтай со спутника.
maps.yandex.ru

Новый инструмент получил название Timelapse. В нем собраны 24 миллиона спутниковых фотографий за последние 37 лет.

Пресс-служба Google

За последние полвека на нашей планете произошли быстрые изменения окружающей среды — больше, чем когда-либо в истории человечества. С помощью Timelapse в Google Планета Земля у нас под рукой есть более четкая картина нашей меняющейся планеты. Она показывает не только проблемы, но и решения, а также завораживающе красивые природные явления.

Сервис Timelapse наглядно показывает, как менялась площадь лесов, росли города, повышалась средняя температура и истощались источники ресурсов. Найти его можно по ссылке.

Как менялся Барнаул

Altapress.ru решил обратиться к сервису, чтобы увидеть, какие изменения произошли в Алтайском крае и Барнауле.

Таймлапс начинает свой отсчет с 1984 года. В этот период спутниковые снимки недостаточно четкие, но даже здесь заметно, что, например Ленточный бор в районе Рубцовска поредел.

Алтайский край со спутника. 1984 год.
Алтайский край со спутника. 1984 год.
earth.google.com
Алтайский край со спутника. 2020 год.
Алтайский край со спутника. 2020 год.
earth.google.com

Снимки Барнаула в 1984 и в 2020 годах на первый взгляд ничем не отличаются. Однако при детальном рассмотрении можно увидеть Новый мост через Обь, которого до 1997 года не существовало.

Интересно присмотреться к нагорной части Барнаула. В 1984 году там еще не было медкластера. Да и жилой застройки было меньше.

Барнаул со спутника. 1984 год.
Барнаул со спутника. 1984 год.
earth.google.com
Барнаул со спутника. 2020 год.
Барнаул со спутника. 2020 год.
earth.google.com

Но интереснее всего наблюдать за развитием Индустриального района. Здесь даже и говорить ничего не нужно. Посмотрите сами.

В Google заявили, что будут ежегодно обновлять Timelaps и загружать туда новые снимки.

«Мы надеемся, что эта точка зрения на планету послужит основой для дискуссий, поощрит открытия и изменит взгляды на глобальные проблемы», — подчеркнули в компании.

Ранее, космонавт Сергей Кудь-Сверчков с МКС снял Барнаул, Новосибирск, Томск и Кемерово за несколько минут до рассвета.

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