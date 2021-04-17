В Google Earth показали, как изменился Барнаул за последние 37 лет

Платформа Google Earth теперь позволяет пользователям отследить изменения, которые произошли на Земле за последние 37 лет. Об этом сообщает пресс-служба корпорации Google.

Новый инструмент получил название Timelapse. В нем собраны 24 миллиона спутниковых фотографий за последние 37 лет.

Пресс-служба Google

За последние полвека на нашей планете произошли быстрые изменения окружающей среды — больше, чем когда-либо в истории человечества. С помощью Timelapse в Google Планета Земля у нас под рукой есть более четкая картина нашей меняющейся планеты. Она показывает не только проблемы, но и решения, а также завораживающе красивые природные явления.

Сервис Timelapse наглядно показывает, как менялась площадь лесов, росли города, повышалась средняя температура и истощались источники ресурсов. Найти его можно по ссылке.

Как менялся Барнаул

Altapress.ru решил обратиться к сервису, чтобы увидеть, какие изменения произошли в Алтайском крае и Барнауле.

Таймлапс начинает свой отсчет с 1984 года. В этот период спутниковые снимки недостаточно четкие, но даже здесь заметно, что, например Ленточный бор в районе Рубцовска поредел.

Алтайский край со спутника. 1984 год. earth.google.com Алтайский край со спутника. 2020 год. earth.google.com

Снимки Барнаула в 1984 и в 2020 годах на первый взгляд ничем не отличаются. Однако при детальном рассмотрении можно увидеть Новый мост через Обь, которого до 1997 года не существовало.

Интересно присмотреться к нагорной части Барнаула. В 1984 году там еще не было медкластера. Да и жилой застройки было меньше.

Барнаул со спутника. 1984 год. earth.google.com Барнаул со спутника. 2020 год. earth.google.com

Но интереснее всего наблюдать за развитием Индустриального района. Здесь даже и говорить ничего не нужно. Посмотрите сами.

В Google заявили, что будут ежегодно обновлять Timelaps и загружать туда новые снимки.

«Мы надеемся, что эта точка зрения на планету послужит основой для дискуссий, поощрит открытия и изменит взгляды на глобальные проблемы», — подчеркнули в компании.

Ранее, космонавт Сергей Кудь-Сверчков с МКС снял Барнаул, Новосибирск, Томск и Кемерово за несколько минут до рассвета.