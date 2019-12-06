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Жизнь

В горах Алтая стало лавиноопасно из-за оттепели

МЧС предупредило жителей и туристов Республики Алтай о возможных сходах лавин из-за потепления. В горах сложились для этого все условия.

В Горном Алтае на дороги сходят снежные лавины.
В Горном Алтае на дороги сходят снежные лавины.
04.мвд.рф

Лавины могут сойти из-за потепления и значительной высоты снежного покрова, которых образовался в горах.

Большинство лавин сходит со склонов крутизной 30−45 градусов, но при определенных условиях может сойти с любого склона.

Спусковым механизмом для этого выступают обильные снегопады или сильные метели, потепление, теплый дождь, землетрясения, срезание снега лыжами, вибрация от ударной или звуковой волны (бывает достаточно выстрела или даже громкого крика).

90% всех лавин, застигнувших людей, спровоцированы их жертвами.

Туристам, планирующим посетить Республику Алтай настоятельно рекомендуют зарегистрироваться в Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Алтай, заполнив форму онлайн регистрации.

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