В Горно-Алтайске больше двух недель продолжается мусорный коллапс

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Республике Алтай призвали власти Горно-Алтайска разобраться с мусором на улицах города и провести реформу системы сбора отходов. Из-за смены оператора по сбору отходов в столице Республики Алтай вторую неделю продолжается мусорный коллапс, говорится в заявлении ОНФ.

Горожане сообщили в ОНФ, что в частном секторе на ул. Студенческой мусор не вывозили около двух недель. Место временного хранения отходов превратилось в очаг антисанитарии. Повсюду валяются бытовые отходы. Мусор разносится ветром и бродячими собаками. Аналогичная картина — рядом с общежитием сельскохозяйственного колледжа. Контейнеры переполнены, рядом с ними выросли горы мусора. похожая ситуация и во многих других точках города.

По результатам поездки представители ОНФ обратились за разъяснениями в министерство регионального развития. В ведомстве объяснили, что в рамках перехода на новую систему обращения с отходами с 1 сентября сменился перевозчик мусора. К сбору, транспортировке, обработке и утилизации отходов в Горно-Алтайске приступил региональный оператор. В министерстве заверили, что данный вопрос в административном центре региона решат в кратчайшие сроки.

Почему случился коллапс?

Как следует из материалов сайта госторгов, министерство регионального развития Республики Алтай провело отбор оператора по вывозу ТБО в начале 2018 года, с 1 сентября он должен был начать работать. Единственную заявку на участие в тендере подало ООО «Коммунальщик», с ним же в итоге было заключили контракт, пишет «Интерфакс-Сибирь».

«Коммунальщик» принадлежит гендиректору турфирмы «Турачак-Тур», предпринимательнице Марии Мизгиревой. Она пояснила «Интерфаксу», что тяжелая ситуация сложилась из-за того, что занимавшиеся ранее вывозом мусора компании не полностью выполняли свою работу.

«Мы начали вывозить, просто вычищаем город, выравниваем их „косяки“. В течение недели, думаю, исправим положение», — сказала Мизгирева.

Пресс-служба правительства Республики Алтай сообщила, что в ходе заседания правительства рассматривалась в том числе ситуация с вывозом мусора в Горно-Алтайске.

«Здесь возникли определенные проблемы из-за того, что в соответствии с федеральным законом в республике начал действовать региональный оператор. Ранее вывозом мусора занимались частные структуры», — поясняет республиканское правительство.

«Хочу заверить горожан, что в ближайшее время работа наладится, мы направили дополнительные ресурсы в Майму и Горно-Алтайск, чтобы закупить все необходимое оборудование. Кто допустил данную ситуацию, понесет наказание вплоть до оргвыводов», — заявил глава республики Александр Бердников.