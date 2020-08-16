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Жизнь

В Горном Алтае на гладком памятнике суслику и детям войны вандалы нацарапали смайлик

В Республике Алтай неизвестные испортили памятник, который был посвящен суслику и детям войны, сообщают «Новости Горного Алтая».

Вандалы расцарапали памятник суслику в Республике Алтай
Вандалы расцарапали памятник суслику в Республике Алтай
gorno-altaisk.info

Статуя стоит на горе в Каракольской долине возле села Бичикту-Боом Онгудайского района. Памятник был открыт в мае 2017 года.

Он был поставлен по желанию жителей в дань уважения детям войны и маленькому зверьку-суслику, который в страшные военные и послевоенные годы спасал людей от голода и холода.

В Горном Алтае установили памятник суслику и детям войны.
В Горном Алтае установили памятник суслику и детям войны.
elkurultay.ru

Скульптура изображает босоногого мальчика, который держит в руках зверька. У мальчика нет лица, поверхность отполирована до состояния зеркала, чтобы каждый путник мог увидеть в этом образе своих родных.

Но кто-то из туристов нашел, по всей видимости, памятник забавным и «дорисовал» на зеркальном лице брови, глаза и улыбку.

«Кто был этот вандал — случайно забредший турист, который из-за коронавирусной инфекции не смог выехать в привычную Турцию и его забросило на Алтай, о котором ранее он знать не знал и ведать не ведал? Или все-таки это «творение» — дело рук «подрастающего поколения», для которого память о предках перестала быть важной жизненной ценностью?" — пишет издание.

Журналисты портала надеются, что памятник обретет первоначальную гладкость и ни у кого больше не возникнет желания его «дорисовать».

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