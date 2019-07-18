Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 июля
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

В Горном Алтае наблюдали необычную светящуюся радугу

Томичка Светлана Козлова побывала в Горном Алтае и наблюдала редкое атмосферное явление — небольшую светящуюся радугу-портал, из которой хлестал свет и дул ветер. Своими впечатлениями и снимками она поделилась на странице в Facebook.

Радуга в Горном Алтае.
Радуга в Горном Алтае.
facebook.com

Особенная радуга появилась 13 июля в Чуйской долине над дорогой из Теректы в Усть-Коксу. Небо сильно нахмурилось и одновременно с этим засветился воздух. «Свечение было необычным. Я вышла из машины, чтобы посмотреть на него и сделать кадры. И увидела радужную щель в небе. Из неё хлестал свет и дул сильный ветер. Пригибались деревья и травы, даже свет струился в направлении ветра», — пишет Светлана.

Радужный всполох в небе сиял около часа, превратившись в свечение над горой. Зрелище получилось фантастическое.

В комментариях к посту Светлане рассказали, что это явление известно как частичная радуга. Она появляется, когда есть участок в атмосфере, насыщенный капельками влаги и через него проходят лучи света. Это очень редкое явление, потому что чаще всего появляется полная радуга.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость