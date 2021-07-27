В Горном Алтае пожарные спасли котика-«сидельца» и маленького жеребенка

Целых две операции по спасению «братьев наших меньших» провели пожарные Республики Алтай. Сотрудники МЧС помогли жеребенку выбраться из коварной ловушки, а коту — спуститься на землю после шестидневной «отсидки» на высокой березе. Историями со счастливым концом поделилась пресс-служба республиканского управления МЧС.

Несмотря на то, что спасение животных официально не входят в обязанности пожарной охраны, сотрудники МЧС не оставляют мохнатых страдальцев в трудной жизненной ситуации.

Например, в селе Чемал в беде оказался жеребенок. Он забрел на территорию частного дома и провалился в яму. Вызволяли животное с помощью пожарных рукавов. Оказавшись на воле после весьма стесненных обстоятельств, жеребенок резво убежал.

Пожарных вызвал сам хозяин дома. Он хорошо подготовился к спасательной операции — сравнял лопатой края ямы.

Еще один случай произошел в селе Майма. Собаки загнали на высокую березу испуганного котика. За помощью к пожарным обратились хозяева усатого «сидельца». Шесть дней они безуспешно пытались спустить животное на землю. Не помогли ни еда, ни уговоры.

Пожарные сняли котика и передали заботливым хозяевам.