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Жизнь

В Горном Алтае застрелили 602 волков

Охотники Республики Алтай добыли 602 волка за прошедший од, пишут Новости Горного Алтая. Для борьбы с волками там создали 50 бригад волчатников общей численностью 285 человек.

Волки в Тигирекском заповеднике.
Волки в Тигирекском заповеднике.
Пресс-центр Тигирекского заповедника

Провели 115 облавных охот в охотугодьях республики. Наибольшее количество хищников отстрелено в Усть-Коксинском районе — 143 особи, в Онгудайском районе — 133, в Кош-Агачском районе — 124 волка.

Борьба с хищником остается одной из главных задач Комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай. В 2018 году волки задавили 44 лошади и около 400 голов мелкого и крупного рогатого скота.

По поручению главы республики Александра Бердникова в 2018 году из республиканского бюджета на борьбу с волками выделил удвоенную сумму — 3,6 млн рублей. Из этих средств выплачивается денежное вознаграждение охотникам за добытых волков — 3 тыс. рублей за одного волка.

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