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Жизнь

В городах и селах Алтайского края завоют сирены

Жители Алтайского края 12 марта услышат вой сирен. Специалисты проверят автоматизированные системы централизованного оповещения населения, сообщает ГУ МЧС России региона.

Громкоговорители. Сирена. Видеокамеры.
Громкоговорители. Сирена. Видеокамеры.
Анна Зайкова

Проверка пройдет с 11:35 до 12:12. Она начнется с централизованного запуска электрических сирен во всех городах и райцентрах края.

Прерывистое звучание электрических сирен в течение 3 минут — сигнал оповещения гражданской обороны «Внимание всем». Его используют для сообщения об угрозе или при возникновении ЧС.

При проведении проверок систем оповещения вместо сигналов оповещения гражданской обороны трёхкратно передается сообщение о проведении проверки технического состояния региональной или местной системы оповещения населения.

«Услышав сигнал оповещения гражданской обороны „Внимание всем“, гражданам следует включить телевизионные приемники на телевизионную программу „Россия 1“ в аналоговом вещании, проводное радио или FM радиоприемники, переключив их на радиопрограмму „Радио России“, и прослушать сообщение Главного управления МЧС России по Алтайскому краю или органов управления ГОЧС муниципальных образований», сообщили в региональном МЧС.

Напомним, в 2018 году в Алтайском крае проверку систем оповещения проводили 16 апреля.

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