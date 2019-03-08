В городах и селах Алтайского края завоют сирены

Проверка пройдет с 11:35 до 12:12. Она начнется с централизованного запуска электрических сирен во всех городах и райцентрах края.

Прерывистое звучание электрических сирен в течение 3 минут — сигнал оповещения гражданской обороны «Внимание всем». Его используют для сообщения об угрозе или при возникновении ЧС.

При проведении проверок систем оповещения вместо сигналов оповещения гражданской обороны трёхкратно передается сообщение о проведении проверки технического состояния региональной или местной системы оповещения населения.

«Услышав сигнал оповещения гражданской обороны „Внимание всем“, гражданам следует включить телевизионные приемники на телевизионную программу „Россия 1“ в аналоговом вещании, проводное радио или FM радиоприемники, переключив их на радиопрограмму „Радио России“, и прослушать сообщение Главного управления МЧС России по Алтайскому краю или органов управления ГОЧС муниципальных образований», сообщили в региональном МЧС.

Напомним, в 2018 году в Алтайском крае проверку систем оповещения проводили 16 апреля.