В городе-курорте ввели штраф за долгие попытки сделать селфи

Администрация курортного города Портофино в Италии ввела штрафы для туристов, которые слишком долго делают селфи, сообщает Mail.ru .

Пешие туристы и пассажиры круизных лайнеров пересекаются в районе между фотогеничными площадью и причалом на севере и пьяцеттой и пирсом на юге городка.

Именно на этих участках толпы зевак мешают пешеходам и экстренным службам пройти и проехать.

Штраф за долгие фотографии в двух этих местах составит 275 евро (24,4 тыс. рублей). Таким образом в «красных зонах» планируют бороться с пешеходными пробками.

Ограничения продлятся до 15 октября, но будут действовать только в определенное время — с 10:30 утра до 18:00 вечера — в самые проходимые часы.

Ранее стало известно, что российские туристы смогут ездить отдыхать в город-курорт «Новая Анапа».