В городе Яровое Алтайского края состоялось торжественное открытие виртуального концертного зала

В торжественной церемонии открытия нового культурного пространства приняли участие глава города Виталий Самобочий, педагоги, деятели культуры и искусства. Поздравления в адрес школы направили заместитель министра культуры России Максим Ксензов и министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

— Виртуальный концертный зал не заменяет возможности живой музыки, которая по-прежнему будет звучать в учреждениях культуры вашего города. Но он дает дополнительные возможности знакомства с лучшими образцами мировой и отечественной культуры — отметила в своем видеопоздравлении министр культуры Алтайского края Елена Безрукова. — Я рада за учителей и учащихся школы искусств, для которых работа виртуального концертного зала сделает учебный процесс более интересным и насыщенным.

На приобретение комплекта оборудования для нового виртуального зала из федерального бюджета было выделено 300 тыс. рублей. Небольшой и уютный зал школы искусств рассчитан на 42 места.

— Открытие Виртуального концертного зала дает возможность нашим учащимся, не выходя из стен школы очутиться в концертном зале Московской государственной филармонии на концерте великих исполнителей классической музыки. Благодаря оборудованию высокого класса, есть возможность слушать концерты в записи с полным ощущением живого звука. Таким образом, в рамках образовательного процесса учащиеся могут услышать в качественном исполнении изученное музыкальное произведение, — отмечает директор детской школы искусств Светлана Браницкая.

Открытие виртуального концертного зала. Пресс-служба Министерства культуры Алтайского края.

До конца 2020 года в новом виртуальном концертном зале запланированы показы 5 концертов из зала Московской государственной филармонии. В частности, жители города смогут побывать на концертной программе академического симфонического оркестра Московской филармонии и музыкальной сказке «Снегурочка» по пьесе Островского в исполнении Национального академического оркестра народных инструментов России им. Н.Осипова.

Напомним: первый виртуальный концертный зал в крае в рамках нацпроекта «Культура» открылся 1 октября 2020 года в Рубцовске на базе городской библиотеки. Кроме этого, по итогам конкурсного отбора в ближайшие 2 года в регионе будет создано еще 5 виртуальных концертных залов. Они появятся на базе учреждений культуры Бийска, Славгорода, Алейска, Камня-на-Оби и Заринска. На эти цели из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Культура» будет выделено 10 млн. рублей.