В Горняке Алтайского края в -43 произошла коммунальная авария

Утром 2 февраля в домах Горняка отключили свет и перестали подавать тепло. Как сообщила altapress.ru глава Локтевского района Галина Глазунова, из-за поломки на ЛЭП временно приостановили работу пять из 13 котельных.

Жители Горняка поделились в сообществе Горняк 22 в ВК сообщениями о том, что утром 2 февраля температура воздуха опустилась ниже -43 градусов, а батареи в домах были холодными.

Галина Глазунова,

глава Локтевского района Алтайского края:

Около 7 утра на линии электропередач «Алтайкрайэнерго» лопнул компенсатор и оборвалась сеть. Пять котельных перестали подавать тепло в дома жителей. Были оперативно вызваны ремонтные бригады, которые в течение примерно полутора часов устранили поломку. К 9.00 все работало. Системы не разморозилась и сейчас работает в штатном режиме.

Галина Глазунова уточнила, что под отключение не попали социально-значимые объекты, в том числе больница Горняка.

Между тем жители Горняка сообщают altapress.ru, что в городе на неделе по два раза отключают свет для ремонтных работ. Но не известно что делают, если все равно в морозы происходят аварии, делятся они.