В Госдуму внесли законопроект о переводе часов на летнее и зимнее время

Депутат Андрей Барышев внес в Госдуму РФ законопроект о возобновлении перехода на летнее и зимнее время. По его мнению, это хорошо отразится на здоровье россиян.

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов высказал свое мнение по этому поводу сайту RT: «Мнение очень простое: не надо переводить время. Уже, наоборот, доказано, что это наносит вред здоровью. Это право депутата вносить проект. Но принимать такой закон не нужно. Вреда больше, чем пользы».

Россия переводила стрелки часов на летнее и зимнее время с 1981 по 2011 году. Дмитрий Медведев, когда был президентом, подписал закон об отмене перехода на зимнее время и установил постоянное летнее. В России было девять часовых зон. А Москва добавляла четыре часа ко Всемирному координированному времени (UTC).

Многие россияне оказались недовольны. В Алтайском крае, например, в июне и июле рассвет начинался уже после двух часов ночи.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, в июле 2014 года 35% опрошенных россиян (из 1,6 тыс. в 130 населенных пунктах в 42 регионах) заявили, что их больше устраивало переводить стрелки два раза в год, чем жить по летнему времени. При этом перейти целиком на зимнее время хотели бы 33% граждан. Предпочтение летнему времени отдали всего 19% опрошенных, пишет ТАСС.

В 2014 году Владимир Путин вновь провел реформу исчисления времени. Москва стала соответствовать UTC +3 ч. Число часовых зон увеличили с 9 до 11 и перевели все регионы на зимнее время. Исключением стали регионы, где местное время после изменения зон увеличилось на один час: в Забайкальском крае и Магаданской области стрелки сдвинулись сразу на два часа назад.