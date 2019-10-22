В Барнауле откроют «Аллею Героев» в честь легендарных десантников

26 октября в столице Алтайского края торжественно откроется Аллея Героев, где будут увековечены имена погибших военнослужащих 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка. Она разместится на улице Георгия Исакова, на аллее, протянувшейся от улицы Юрина до улицы Малахова.

«Аллея Героев» посвящена подвигу десантников в Чечне в 2000 году. Они вступили в неравный бой с террористами группы Хаттаба. Из 90 десантников погибли 84, в том числе уроженец Алтайского края, бийчанин Сергей Медведев.

В правительстве региона подчеркивают, что это будет первая аллея в честь легендарной 6-й роты. В честь погибших десантников установят 84 планшета с именами героев, а также гранитный камень со звездой и надписью «Подвигу 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка посвящается…»

Церемония открытия пройдет 26 октября в 10.00 на пересечении улиц Малахова и Георгия Исакова. В мероприятии примет участие Герой России, генерал-полковник Владимир Шаманов.