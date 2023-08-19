В Госдуме хотят разработать стандарт шаурмы, чтобы остановить "эпидемию отравлений"

Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков готовит специальное обращение в Минздрав о стандарте шаурмы, чтобы остановить отравления покупателей. Об этом сообщают РИА Новости.

Политик заявил, что в стране началась настоящая "эпидемия отравлений шаурмой". По его информации, накануне в Братске отравились 35 человек, 11 из них оказались в больнице, в том числе пятеро подростков. Во Владимирской области 56 человек оказались заражены сальмонеллой, из них 13 - дети.

По этой причине Даванков предлагает разработать специальный стандарт шаурмы, чтобы предотвратить продажу некачественного продукта и помочь людям "не есть, что попало".

Политик предлагает помечать специальными знаками качества торговые точки, в которых готовят шаурму из качественных продуктов, без добавления жирных соусов и вредных добавок. Так люди будут точно знать, где можно будет поесть без угрозы для здоровья, уверяет депутат.