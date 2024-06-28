В Госдуме хотят внести проект о признании права ребенка на жизнь до его рождения

Законопроект о признании права ребенка на жизнь до его рождения и охрану здоровья внесут уже на днях, сообщают "Ведомости".

Депутат Петр Толстой считает, что о важности такого законопроекта говорят сами врачи.

Все мы вместе работаем над тем, чтобы создать законодательную базу новой России на основе наших традиций, ценностей, — заявил Толстой.

Так же был анонсирован закон о запрете усыновления детей гражданами стран, где разрешена смена пола.

Глава Псковской области предложил платить 5 тысяч рублей за отказ от абортов и подписал приказ о выделении более 70 млн рублей на профилактику абортов.

Ранее сообщалось, что в Госдуме школьницам посоветовали рожать.

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