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30 октября
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Жизнь

В Госдуме изменят закон о курортном сборе, чтобы туристам было спокойнее

Депутаты готовят изменения в закон о курортном сборе для удобства оплаты и психологического спокойствия туристов, сообщают РИА «Новости».

Белокуриха-2.
Белокуриха-2.
Евгения Родочинская

По словам Сергея Кривоносова, зампредседателя комитета госдумы по туризму, настоящая система курортного сбора имеет изъяны, например, отдельное взимание его с туристов наличными, при заселении в санатории. Дополнительные расходы вызывают неоднозначные эмоции, особенно у иностранцев.

«Мы должны сделать так, чтобы можно было не выделять это. И психологически лишний раз не напоминать о том, что с туриста опять что-то собирают. С нашей точки зрения, нужно вносить изменения. В ближайшее время постараемся это сделать», — подчеркнул Кривоносов.

Также есть вопросы к ведению статистики в регионах. В некоторых регионах количество туристов не совпадает с цифрами по курортному сбору другие.

Напомним, курортный сбор ввели в мае 2018 года в курортных городах Ставрополья и Алтая, а затем в восьми муниципалитетах Краснодарского края. Деньги, собранные с туристов в Белокурихе, уже потратили на расчистку городских лесов, купили и установили скамейки и урны, благоустроили левый берег реки Белокурихи.

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