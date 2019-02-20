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Жизнь

В Госдуме решили бороться с грязными носками пассажиров поездов

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев («Единая Россия») назвал грязные носки пассажиров причиной дискомфорта в плацкартных вагонах, заявил парламентарий Агентству городских новостей «Москва», говоря о конфликтных ситуациях, происходящих на железнодорожном транспорте.

Носки.
Носки.
СС0

«Очевидно, что, наверное, многие вещи, которые связаны с комфортным и безопасным передвижением наших граждан в электричках и в поездах дальнего следования, можно было бы отрегулировать, если бы контролирующий орган, например, Ространснадзор, имел полномочия для того, чтобы такие проверки проводить. Сейчас они, по-моему, только техническое обследование проводят: пожарная безопасность в вагоне и такие вещи. А вот грязные носочки у пассажиров, которые беспокоят всех, кто проезжает в плацкарте… В других странах предусмотрен штраф, а у нас к этому не могут прийти, чтобы человека обязать, например, не курить в тамбуре, не быть в нетрезвом виде на транспорте, или не мешать друг другу тем, что он не соблюдает гигиенических требований», — сказал депутат.

Также Васильев обратил внимание на такое нарушение со стороны пассажиров, как курение в тамбуре поезда, что, по его мнению, является куда более важным вопросом на железнодорожном транспорте, чем безбилетный проезд.

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