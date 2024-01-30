30 января
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Жизнь

В Госдуме отклонили базовый доход для семей с детьми

Инициатива по борьбе с бедностью от партии социалистов — ежемесячная государственная выплата в размере 10 тыс. рублей для семей с детьми остаётся в перспективе.

Семья с двумя детьми.
Семья с двумя детьми.
Фото: ru.freepik.com, автор pressfoto.

Как пишет пресс-служба алтайских социалистов, приоритетный законопроект фракции "Справедливая Россия — За правду", предлагающий новую меру поддержки семей с детьми, был отклонён на первой пленарной неделе января.

Сообщается, что парламентское большинство в Госдуме не стало голосовать по вопросу введения базового дохода для семей с детьми.

Законопроект закреплял ежемесячную выплату в размере 10 тыс. рублей каждому члену семьи в связи с рождением или усыновлением детей. В отношении детей такая выплата предлагалась до 18 лет, в отношении родителей — до совершеннолетия младшего из детей. Поддержка должна была предоставляться вне зависимости от имущественного положения семьи. Мы детально проработали источники финансирования базового дохода. Коротко — это часть дополнительных нефтегазовых доходов, которые сейчас направляются в ФНБ и средства от установления дифференцированной ставки налога в отношении сырьевых товаров, — обозначил суть инициативы социалистов депутат Госдумы Александр Терентьев. — Как отметил наш лидер Сергей Миронов, — никаких чудес — все реально.

Законопроект получил 105 голосов и был отклонён.

Перезагрузка сознания субъекта власти, понимание ею того, что бюджет для народа, а не наоборот — вот чего не хватает для воплощения в жизнь инициативы партии о базовом доходе российских семей, — заключил парламентарий.

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