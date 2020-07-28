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28 июля
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Жизнь

В Госдуме поддержали продление выплат по 10 тысяч рублей на детей на август

Инициатива продлить выплаты российским семьям по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет нашла положительный отклик в Госдуме РФ.

Папа и сын.
Папа и сын.
Михаил Хаустов

Как сообщает PRIMPRESS, депутат ГД Михаил Тарасенко заявил, что такая выплата в августе очень нужна российским семьям. Причины просты — в стране еще не закончилась эпидемия коронавируса, а кроме того, детей необходимо готовить к новому учебному году.

В итоге парламентарий выразил надежду, что федеральные власти найдут финансовую возможность и повторно выделят деньги на новую выплату семьям.

Напомним, что выплаты на детей до 16 лет были введены президентом Владимиром Путиным. Они осуществлялись в июне и июле.

Ранее о необходимости продлить такие выплаты высказывался и бизнес-омбудсмен Борис Титов.

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