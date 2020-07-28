В Госдуме поддержали продление выплат по 10 тысяч рублей на детей на август

Как сообщает PRIMPRESS, депутат ГД Михаил Тарасенко заявил, что такая выплата в августе очень нужна российским семьям. Причины просты — в стране еще не закончилась эпидемия коронавируса, а кроме того, детей необходимо готовить к новому учебному году.
В итоге парламентарий выразил надежду, что федеральные власти найдут финансовую возможность и повторно выделят деньги на новую выплату семьям.
Напомним, что выплаты на детей до 16 лет были введены президентом Владимиром Путиным. Они осуществлялись в июне и июле.
Ранее о необходимости продлить такие выплаты высказывался и бизнес-омбудсмен Борис Титов.