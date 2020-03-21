В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать зарплаты и пенсии

Руководитель думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работникам учреждений, а также предприятий всех форм собственности, сообщает «Российская газета».

Миронов считает, что эта мера поможет поддержать платежеспособный спрос на фоне пандемии коронавируса и падения цены нефти, что сказалось на курсе рубля.

По прогнозу экспертов, импортные товары могут подорожать в диапазоне 10−35%. В первую очередь это относится к ценам на одежду, обувь, бытовую и компьютерную технику, лекарства и фармацевтику, товары для детей. Инфляция может также затронуть отечественную продукцию, произведенную из зарубежных комплектующих и материалов, включая продовольственные товары, отметил Миронов.

Величину индексации и порядок ее проведения предстоит обсудить с Госдумой, Советом Федерации, правительством. Но чем скорее мы начнем эту работу, тем лучше, — заявил лидер «Справедливой России».

Руководитель фракции также предложил снизить нормы начисления социальных страховых взносов для предпринимателей, индексирующих зарплаты своим работникам.

Миронов подчеркнул, что все равно должны провести запланированную на этот год индексация зарплат работников бюджетной сферы. Кроме того, реализация предложения не отменяет и повышение всех остальных зарплат на величину инфляции, которое обязаны ежегодно проводить работодатели в соответствии с Трудовым кодексом РФ, сказал Миронов.

Политик считает, что предлагаемые меры не приведут к критической нагрузке на бюджет.