Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 сентября 13°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

В Госдуме предложили доставлять лекарства в села с помощью дронов

Беспилотные летательные аппараты можно использовать для доставки лекарств в удаленные и труднодоступные местности. Это помогло бы решить проблему доступности препаратов для проживающих там граждан. С таким предложением выступил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР), пишет РИА Новости.

Дрон.
Дрон.
Анна Зайкова

Он направил министру здравоохранения Веронике Скворцовой письмо, в котором предложил разработать комплексную программу «Мобильные лекарства».

В качестве пилотного проекта программы Чернышов предлагает такую доставку в нескольких регионах. К этой программе могут привлечь региональные аптечные сети и больницы.

«У нас в ряде регионов остается проблема, связанная со сложной логистикой и удаленностью проживания. То есть люди могут потратить много сил и времени, чтобы добраться из села в город и столкнуться с тем, что нужный им препарат опять не завезли в аптеку. При этом надо иметь в виду, что доставка на дом, а тем более жизненноважных вещей, — не только вопрос комфорта или логистики, но и необходимость для многих наших граждан, которые не имеют возможность или затрудняются выйти из дома», — сказал агентству Чернышов.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость