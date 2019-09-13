В Госдуме предложили доставлять лекарства в села с помощью дронов

Он направил министру здравоохранения Веронике Скворцовой письмо, в котором предложил разработать комплексную программу «Мобильные лекарства».

В качестве пилотного проекта программы Чернышов предлагает такую доставку в нескольких регионах. К этой программе могут привлечь региональные аптечные сети и больницы.

«У нас в ряде регионов остается проблема, связанная со сложной логистикой и удаленностью проживания. То есть люди могут потратить много сил и времени, чтобы добраться из села в город и столкнуться с тем, что нужный им препарат опять не завезли в аптеку. При этом надо иметь в виду, что доставка на дом, а тем более жизненноважных вещей, — не только вопрос комфорта или логистики, но и необходимость для многих наших граждан, которые не имеют возможность или затрудняются выйти из дома», — сказал агентству Чернышов.