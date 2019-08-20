В Госдуме предложили освобождать водителей от штрафов в некоторых случаях

Законопроект предлагает внести изменения в статью 2.6.1 КоАП РФ (административная ответственность собственников транспортных средств), согласно которым информация о привлечении к административной ответственности должна размещаться на Едином портале госуслуг в личном кабинете с указанием даты размещения данной информации.
Если срок превышает десять дней со дня фиксации нарушения, водитель освобождается от административной ответственности. Разработчики поясняют, что автовладельцы часто получают уведомления о наложении административных штрафов, за действия совершенные ими достаточно давно: полгода, год или даже три года назад. Их фиксируют фото- и видеокамеры на дорогах.
Авторы законопроекта уверены, что он позволит водителям своевременно узнавать о совершенном правонарушении, пользоваться предусмотренной статьей 32.2 КоАП РФ возможностью уплаты административного штрафа со скидкой, а также вовремя выявлять несанкционированное использование регистрационного знака своего автомобиля другим транспортным средством.