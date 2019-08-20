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Жизнь

В Госдуме предложили освобождать водителей от штрафов в некоторых случаях

Депутаты от фракции ЛДПР вносят на рассмотрение законопроект об освобождении водителей от штрафов за административные правонарушения, сообщает РИА Новости. Избежать выплаты получится, если информация о нарушении не появилась на портале госуслуг в течение 10 дней с момента его фиксации.

Сотрудник ГИБДД.
Сотрудник ГИБДД.
Михаил Хаустов

Законопроект предлагает внести изменения в статью 2.6.1 КоАП РФ (административная ответственность собственников транспортных средств), согласно которым информация о привлечении к административной ответственности должна размещаться на Едином портале госуслуг в личном кабинете с указанием даты размещения данной информации.

Если срок превышает десять дней со дня фиксации нарушения, водитель освобождается от административной ответственности. Разработчики поясняют, что автовладельцы часто получают уведомления о наложении административных штрафов, за действия совершенные ими достаточно давно: полгода, год или даже три года назад. Их фиксируют фото- и видеокамеры на дорогах.

Авторы законопроекта уверены, что он позволит водителям своевременно узнавать о совершенном правонарушении, пользоваться предусмотренной статьей 32.2 КоАП РФ возможностью уплаты административного штрафа со скидкой, а также вовремя выявлять несанкционированное использование регистрационного знака своего автомобиля другим транспортным средством.

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