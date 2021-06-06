В Госдуме предложили отменить материнский капитал для некоторых россиян

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил отменить материнский капитал для россиян с доходом выше пяти миллионов рублей. Об этом сообщает URA.RU.

Депутат заявил, что людям с высокими доходами не нужно выплачивать материнский капитал или предоставлять другие льготы, связанные с рождением детей.

«Он и так сможет оплатить дополнительные расходы. Зачем олигарху выдавать материальную помощь?» — спросил Аксаков.

По мнению парламентария, льготы можно отменить для россиян с доходом выше пяти миллионов рублей в год. Он добавил, что в будущем эту планку можно опустить до трех миллионов рублей.

При этом Аксаков отметил, что годовые доходы большинства россиян не превышают миллиона.