7 июня
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Жизнь

В Госдуме предложили отменить материнский капитал для некоторых россиян

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил отменить материнский капитал для россиян с доходом выше пяти миллионов рублей. Об этом сообщает URA.RU.

Новорожденный ребенок.
Новорожденный ребенок.
pixabay.com.

Депутат заявил, что людям с высокими доходами не нужно выплачивать материнский капитал или предоставлять другие льготы, связанные с рождением детей.

«Он и так сможет оплатить дополнительные расходы. Зачем олигарху выдавать материальную помощь?» — спросил Аксаков.

По мнению парламентария, льготы можно отменить для россиян с доходом выше пяти миллионов рублей в год. Он добавил, что в будущем эту планку можно опустить до трех миллионов рублей.

При этом Аксаков отметил, что годовые доходы большинства россиян не превышают миллиона.

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