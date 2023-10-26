28 октября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

В Госдуме предложили отменить маткапитал для одной категории матерей

Депутаты Госдумы предложили выплачивать материнский капитал только тем женщинам, которые родили до 25-30 лет. Об этом сообщают «Известия»

Материнский капитал.
Материнский капитал.
Из открытых источников.

Отмечается, что также рассматривают выдавать маткапитал только за второго ребенка.

В Госдуме заявили, что на данный момент программа действует до конца 2026 года. Поэтому пересмотреть ее можно будет только после этого срока.

Профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников ответил на заявление депутатов и сказал, что нет смысла вводить возрастные ограничения.

Ранее сообщалось, что материнский капитал увеличили и будут выдавать по новой схеме в Алтайском крае.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость