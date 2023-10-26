В Госдуме предложили отменить маткапитал для одной категории матерей

Депутаты Госдумы предложили выплачивать материнский капитал только тем женщинам, которые родили до 25-30 лет. Об этом сообщают «Известия»

Отмечается, что также рассматривают выдавать маткапитал только за второго ребенка.

В Госдуме заявили, что на данный момент программа действует до конца 2026 года. Поэтому пересмотреть ее можно будет только после этого срока.

Профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников ответил на заявление депутатов и сказал, что нет смысла вводить возрастные ограничения.

Ранее сообщалось, что материнский капитал увеличили и будут выдавать по новой схеме в Алтайском крае.