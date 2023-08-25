В Госдуме предложили отменить оценки по музыке, ИЗО и физкультуре в школах

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил отменить оценки по общеразвивающим и творческим предметах в школах и перейти на зачетную систему. Об этом сообщает ТАСС .

Депутат предлагает отменить оценки по таким предметам, как музыка, ИЗО, технология и физкультура. Вместо низ Чернышов предлагает школам перейти на зачетную систему.

По словам парламентария, оценки по творческим предметам не влияют на успехи в дальнейшем учебном и карьерном пути ребенка. При этом они оказывают большой стресс для ученика и даже могут испортить ему успеваемость в учебном году.

Депутат уверен, что такое решение позволит снизить нагрузку на учеников и педагогов и даст стимул к развитию творческих навыков и физической подготовки детей.

Вице-спикер ГД предложил начать реализацию этой инициативы с Москвы, а затем распространить ее на все школы России.