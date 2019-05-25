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Жизнь

В Госдуме предложили удалять профили мертвых людей в соцсетях

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов предложил удалять аккаунты умерших пользователей соцсетей, пишет РИА Новости. Также он считает, что можно предусмотреть в законодательстве передачу страниц по наследству.

Интернет. Социальные сети
Интернет. Социальные сети
СС0

Вострецов отметил, что блокировка или наследование аккаунтов в случае смерти их владельцев никак урегулировано. Через десять лет соцсети могут превратиться в огромное «интернет-кладбище», потому что «люди уходят, а их странички остаются».

«Надо, конечно, подумать, кто должен закрывать страницы умерших пользователей соцсетей, когда их родственники не объявляются. Наверное, если по страничке нет движения в течение трех месяцев, нужно её блокировать. Через шесть месяцев, получается, что люди вступают в наследство. Если до года никто не объявился, то тогда эту страничку просто нужно удалять», — заявил депутат.

Также он считает, что аккаунт умершего можно было бы сделать страницей памяти, чтобы ими не пользовались мошенники.

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