В Госдуме предложили удалять профили мертвых людей в соцсетях

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов предложил удалять аккаунты умерших пользователей соцсетей, пишет РИА Новости. Также он считает, что можно предусмотреть в законодательстве передачу страниц по наследству.

Вострецов отметил, что блокировка или наследование аккаунтов в случае смерти их владельцев никак урегулировано. Через десять лет соцсети могут превратиться в огромное «интернет-кладбище», потому что «люди уходят, а их странички остаются».

«Надо, конечно, подумать, кто должен закрывать страницы умерших пользователей соцсетей, когда их родственники не объявляются. Наверное, если по страничке нет движения в течение трех месяцев, нужно её блокировать. Через шесть месяцев, получается, что люди вступают в наследство. Если до года никто не объявился, то тогда эту страничку просто нужно удалять», — заявил депутат.

Также он считает, что аккаунт умершего можно было бы сделать страницей памяти, чтобы ими не пользовались мошенники.