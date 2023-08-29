В Госдуме предложили выдать семьям по 26 тыс. рублей на подготовку к школе

Депутаты предложили выделить из резервного фонда правительства по 26 тыс. рублей на подготовку к школе семьям с детьми. А тем, кто проживает на территориях приграничных к зоне СВО или новых субъектов - по 30 тыс. рублей. Об этом сообщают "Известия".

Первый зампред комитета Яна Лантратова заметила, что цены на одежду и канцелярские принадлежности сильно выросли по сравнению с прошлыми годами.

Так, по данным ВЦИОМ, средний показатель расходов россиян на сбор ученика в школу к 2023 году составляет более 43 тыс. рублей. В 2022 году он был равен 33 тыс., а в 2019 - 26,9 тыс. рублей.

Ланкратова напомнила, что, согласно прогнозам министра финансов России Антона Силуанова, инфляция снизится только к следующему году. Поэтому государству необходимо оказать существенную поддержку семьям, убеждена депутат.

Обращение с просьбой финансовой помощи семьям депутаты направили к главе кабмина.

Ранее ювелирный бренд Tiffany & Co. к новому учебному году создал транспортир и точилку из чистого серебра за 77 тыс. рублей.