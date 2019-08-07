В Госдуме предложили включать отопление летом при холодной погоде

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил включать летом центральное отопление в многоквартирных домах, если температура воздуха опускается ниже климатической нормы.

Инициативу парламентарий адресовал министру ЖКХ Владимиру Якушеву.

В июле и августе 2019 года депутату поступило много обращений от граждан — из-за дождливой погоды и низкой температуры люди жаловались на холод в квартирах и говорили о необходимости включения отопления, пишет ura.ru.

«Необходимо помнить, что счета за отопление поступают нашим гражданам в течение всего года. Принимая во внимание этот факт, считаю справедливыми подобные просьбы граждан», — указал депутат в обращении на имя министра.

В этом году холодное лето в Москве установило рекорд века. В столице было максимум плюс 15 градусов, пишет «РГ». В соцсетях сообщали и о 12 градусах.

Температура ниже климатической нормы на 7−8 градусов.

Как отмечает Московское метеобюро, самый холодный день 4 августа за всю историю наблюдения был в 1906 году. Тогда воздух в Москве прогрелся лишь до 5,2 градуса.