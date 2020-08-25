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Жизнь

В Госдуме предложили ввести «выплаты к школе»

Законопроект о выплатах родителям, чьи дети учатся в школе, разработали депутаты фракции ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым, сообщило агентство Regnum,

Школьник.
Школьник.
СС0

Поправки предполагают выделение финансовой помощи родителям для сбора детей в школу. Родителям предоставляется ежегодная выплата в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка, следует из документа, опубликованного в ТГ-канале Нилова. Одновременно предусмотрена ежегодная индексация выплаты, что, по мнению парламентариев, позволит сохранить её покупательную способность.

В случае поддержки закон вступит в силу с 1 января 2021 года, пока же законопроект направлен в правительство РФ для получения отзыва. Депутаты рассчитывают, что средства на реализацию предлагаемых норм будут найдены в федеральном бюджете.

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