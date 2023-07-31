31 июля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

В Госдуме призвали остановиться запрещать все подряд

Депутат Госдумы и телеведущий Евгений Попов призвал своих коллег остановиться все запрещать. Он отметил, что для некоторых политиков это стало "основной функцией". Об этом Попов заявил в своем Telegram-канале.

Санкции. Запреты.
Санкции. Запреты.
Pixabay.com

Для примера политик привел электросамокаты. Евгений Попов отметил, что спрос на это средство передвижения вырос более чем в три раза за год. По его словам, в последнее время электросамокаты стали не просто развлечением, а полноценным видом транспорта.

"Самое время, конечно, запретить этот транспорт вместо предложений по строительству инфраструктуры и иных мер для снижения аварийности", - сыронизировал депутат.

Евгений Попов заявил, что для некоторых политиков запреты стали "основной функцией".

"Запретим самокаты, барби, английский язык и тогда заживем", - написал политик.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина предложила запретить куклы Барби, так как по ее мнению они пропагандируют ЛГБТ.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость