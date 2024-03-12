В Госдуме рассказали, что относятся негативно к отмене ЕГЭ

Депутат Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга исключил возможность принятия законопроекта об отмене ЕГЭ.
Он отметил, что на сегодняшний день перспектива у законопроекта негативная и, скорее всего, Госдума его не поддержит.
Кроме того, отмена государственного экзамена сократит возможность абитуриентам из дальних уголков страны поступать в вузы в других городах.
Мажуга заявил, что с каждым годом ЕГЭ адаптируют под учащихся и преподавателей.
Со слов депутата, экзамен можно сравнить с обычным письменным.
Ранее сообщалось, что депутаты от ЛДПР разработала законопроект, который предлагает дать право выбора между ЕГЭ и традиционными выпускными экзаменами.
Нововведение может вступить в силу 1 января 2025 года.
Самое важное - в нашем Telegram-канале