Штрафы за задержку багажа или рейса предложили поднять в 10 раз

Депутаты Госдумы предложили закон, который ужесточает ответственность компаний перед клиентами. Он предусматривает штраф за длительную задержку багажа или рейса, сообщают «Известия».

По данным издания, компания обязана будет оплатить просрочку 3% от провозной платы за каждый час просрочки.

Член комитета Госдумы по транспорту Максим Сураев, один из авторов поправок отметил, что штрафы могут вырасти до 250 руб. в час. В настоящее время размер выплат привязан к минимальному размеру оплаты труда и составляет 25 руб.

Такие компенсации будут особенно актуальны тогда, когда люди ожидают свой багаж, к примеру, сутки. По мнению Сураева, штрафы будут стимулировать компании работать намного лучше.