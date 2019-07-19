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19 июля
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Жизнь

Штрафы за задержку багажа или рейса предложили поднять в 10 раз

Депутаты Госдумы предложили закон, который ужесточает ответственность компаний перед клиентами. Он предусматривает штраф за длительную задержку багажа или рейса, сообщают «Известия».

Самолет.
Самолет.
СС0

По данным издания, компания обязана будет оплатить просрочку 3% от провозной платы за каждый час просрочки.

Член комитета Госдумы по транспорту Максим Сураев, один из авторов поправок отметил, что штрафы могут вырасти до 250 руб. в час. В настоящее время размер выплат привязан к минимальному размеру оплаты труда и составляет 25 руб.

Такие компенсации будут особенно актуальны тогда, когда люди ожидают свой багаж, к примеру, сутки. По мнению Сураева, штрафы будут стимулировать компании работать намного лучше.

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