14 сентября 12°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

В Госдуму внесен законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Группа депутатов фракции КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам, говорится на сайте нижней палаты парламента.

Пенсионное удостоверение. Деньги.
Пенсионное удостоверение. Деньги.
СС0.

Действующая норма (статья 26.1 закона «О страховых пенсиях») «помимо того, что снижает уровень жизни работающих пенсионеров и дестимулирует их к труду, является экономически невыгодной для государства», говорится в пояснительной записке.

Коммунисты пояснили — из-за того, что нет индексации пенсии, пожилые россияне стали чаще отказываться от работы. За 2016 год число работающих пенсионеров сократилось с 15 259 000 человек до 9 883 000 человек. К 1 января 2021 года работающих пенсионеров осталось 8 891 000 человек, пишет polit.ru.

«Помимо того, что такое сокращение вывело из экономики более 7 млн работоспособных и высококвалифицированных работников, государственные внебюджетные фонды и региональные бюджеты (поступления от НДФЛ) ежегодно теряют суммы, сопоставимые с экономией бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации вследствие отказа от индексации пенсий работающим пенсионерам», — отметили в КПРФ.

Аналогичное предложение внесло в Госдуму законодательное собрание Алтайского края.

«В целях эффективного функционирования системы пенсионного обеспечения и восстановления доверия граждан к пенсионной системе проектом закона предлагается возобновить индексацию страховых пенсий работающим пенсионерам», — говорится в пояснительной записке.

Индексация страховых пенсий работающим пенсионерам не осуществляется с 1 января 2016 года.

Размер пенсий

Счетная палата в августе отчиталась, что в России живет более 42,6 млн пенсионеров, из них работают 8,6 млн. Средняя сумма страховой пенсии равна 16,9 тыс. рублей, по инвалидности для неработающих пенсионеров — 10,4 тыс. рублей. Тем, у кого нет достаточно стажа для страховой пенсии, а также тем, кто потерял кормильца и людям с инвалидностью, начисляют социальную пенсию — 10 183 рубля.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость