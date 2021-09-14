В Госдуму внесен законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Группа депутатов фракции КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам, говорится на сайте нижней палаты парламента.

Действующая норма (статья 26.1 закона «О страховых пенсиях») «помимо того, что снижает уровень жизни работающих пенсионеров и дестимулирует их к труду, является экономически невыгодной для государства», говорится в пояснительной записке.

Коммунисты пояснили — из-за того, что нет индексации пенсии, пожилые россияне стали чаще отказываться от работы. За 2016 год число работающих пенсионеров сократилось с 15 259 000 человек до 9 883 000 человек. К 1 января 2021 года работающих пенсионеров осталось 8 891 000 человек, пишет polit.ru.

«Помимо того, что такое сокращение вывело из экономики более 7 млн работоспособных и высококвалифицированных работников, государственные внебюджетные фонды и региональные бюджеты (поступления от НДФЛ) ежегодно теряют суммы, сопоставимые с экономией бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации вследствие отказа от индексации пенсий работающим пенсионерам», — отметили в КПРФ.

Аналогичное предложение внесло в Госдуму законодательное собрание Алтайского края.

«В целях эффективного функционирования системы пенсионного обеспечения и восстановления доверия граждан к пенсионной системе проектом закона предлагается возобновить индексацию страховых пенсий работающим пенсионерам», — говорится в пояснительной записке.

Индексация страховых пенсий работающим пенсионерам не осуществляется с 1 января 2016 года.

Размер пенсий

Счетная палата в августе отчиталась, что в России живет более 42,6 млн пенсионеров, из них работают 8,6 млн. Средняя сумма страховой пенсии равна 16,9 тыс. рублей, по инвалидности для неработающих пенсионеров — 10,4 тыс. рублей. Тем, у кого нет достаточно стажа для страховой пенсии, а также тем, кто потерял кормильца и людям с инвалидностью, начисляют социальную пенсию — 10 183 рубля.