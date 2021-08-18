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Жизнь

В Госдуму внесли закон о возвращении прежнего пенсионного возраста

Группа депутатов от КПРФ во главе с главой партии Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму законопроект, возвращающий возраст выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, сообщает «Коммерсант».

Пенсионер.
Пенсионер.
Анна Зайкова

Авторы проекта отмечают, что пенсионная реформа в 2018 году проводилась, чтобы «сократить число пенсионеров, подняв возраст выхода на пенсию».

По мнению коммунистов же, «вместо повышения пенсионного возраста необходимо было совершенствовать механизм финансового обеспечения страховой пенсионной системы».

В пояснительной записке сказано, что повышение пенсионного возраста увеличит долю людей, не доживающих до 60 и 65 лет, приведет к значительному росту нагрузки на Фонд социального страхования из-за возросшего числа обращений за инвалидностью, а также «увеличит смертность людей старшего возраста из-за роста трудовой нагрузки, а также потому, что безработица и связанные с ней стрессы и самоубийства среди них наверняка умножатся».

Как прошла реформа

Президент России Владимир Путин 3 октября 2018 года подписал закон, который с 2019 года поэтапно повышает возраст выхода на пенсию на пять лет — до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

По подсчетам РАНХиГС, из-за повышения пенсионного возраста численность экономически активного населения в России к 2028 году вырастет на 3,5 млн человек, или на 4,6%.

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