В Госдуму внесут проект о запрете административного ареста отцов-одиночек

В настоящее время в КоАП РФ установлен запрет на арест матерей-одиночек.

В пояснительной записке к документу о законе отмечается, что административный арест одиноких отцов, воспитывающих детей до 14 лет, может привести к тому, что дети будут оставлены без родительского присмотра.

Помимо этого, законопроектом предлагается не применять административный арест к лицу, являющемуся единственным усыновителем, опекуном или попечителем ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида.

Ранее сообщалось, что Путин подписал закон о праве отцов на алименты.

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