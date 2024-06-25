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Жизнь

В Госдуму внесут проект о запрете административного ареста отцов-одиночек

Данные новшества коснутся отцов, воспитывающих детей до 14 лет, сообщает ТАСС.

Отец и ребенок.
Отец и ребенок.
СС0

В настоящее время в КоАП РФ установлен запрет на арест матерей-одиночек.

В пояснительной записке к документу о законе отмечается, что административный арест одиноких отцов, воспитывающих детей до 14 лет, может привести к тому, что дети будут оставлены без родительского присмотра.

Помимо этого, законопроектом предлагается не применять административный арест к лицу, являющемуся единственным усыновителем, опекуном или попечителем ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида.

Ранее сообщалось, что Путин подписал закон о праве отцов на алименты.

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