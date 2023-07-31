В гостях у бурлинских русалок. Как прошел фестиваль рыбы в Алтайском крае

В Бурлинском районе прошел гастрономический фестиваль «КЛЕВое место». Гости соревновались в рыбной ловле, мастерили удочки на мастер-классах и просто веселились от души. Как прошел самый "рыбный праздник" - в материале altapress.ru.

Фестиваль проходил 29 июля на базе отдыха «Волна» на озере Песчаное Бурлинского района.

На праздник приехали более 100 представителей девяти сельсоветов района. Также на фестивале были гости из Хабарского, Табунского, Немецкого национального района и Славгорода.

С раннего утра рыбаки на озере Песчаном соревновались в рыбной ловле с берега. Позже на водоеме прошел парад лодок и различной водной техники. Также состоялся турнир по пляжному волейболу, посвященный Дню военно-морского флота.

Перед гостями выступили творческие коллективы, а также народные исполнители и специальные приглашенные гости фестиваля.

Организаторы обещают сделать этот фестиваль ежегодным.

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