В гостях у дяди Савы. К Новому году «Союз» подготовил короткометражку о ценностях, коллективе и немного о себе

ГК «Союз» — одна из крупнейших российских строительных компаний. 15 лет успешно работает на рынке строительства недвижимости, специализируясь на жилом сегменте отрасли. Под ее брендом возводится жилье стандарт- и комфорт-класса со всей необходимой инфраструктурой.
В этом году компания отметила еще один своеобразный юбилей. Она построила свой миллионный квадратный метр. Таким образом, жильем были обеспечены более 20 тыс. семей.
Кстати, на протяжении 15 лет ГК «Союз» активно участвует в ключевых для регионов присутствия благотворительных экологических и социальных проектах.
Но главным для компании был и остается коллектив — команда профессионалов, ставших основой «Союза». Не удивительно, что всем сотрудникам предоставляются широкие возможности для раскрытия собственного потенциала и карьерного роста.
Так группа компаний стала одним из лидеров на российском рынке. Но «Союз» не привык ставить себе низкие планки. Впереди ждут новые строительные горизонты. Нужно создавать все больше уголков комфортной городской среды по всей России. Только так можно изменить мир к лучшему.
Адрес: г. Барнаул, пр. Калинина, 112/27,
Тел.: 8 (3852) 58-10-58
Сайт: isk-soyz.ru
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