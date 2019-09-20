В Грузии подсчитали, сколько российских туристов посетили их страну летом после запрета на въезд

Национальная администрация туризма Грузии подсчитала, сколько российских туристов приехали в страну в июне-августе этого года. Как оказалось, летом их страну посетили порядка 519,2 тыс. россиян, что на 1,1% больше прошлогоднего, сообщают «Известия».

В грузинском ведомстве отметили, что в июне российский турпоток по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составил 152,2 тыс. человек (30%). После протестов в Тбилиси и ответных мер Москвы в июле и августе число туристов сократилось на 7,6% и 8,5% соответственно.

Всего в 2019 году Грузию посетили 1,58 млн россиян — это на 14,6% больше, чем за тот же период 2018 года.

Центробанк Грузии тоже подсчитал потери по сравнению с прошлым годом. Так, доходы страны в августе 2019 года составили $396,1 млн — что на 10,6% или на $46,8 млн меньше по сравнению с показателем августа 2018 года. Общий доход страны в сфере туризма упал в июле на 13,3%.

В конце июня в Тбилиси начались массовые беспорядки из-за того, что время сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российского делегата Сергея Гаврилова сделали спикером грузинского парламента. Оппозиция подняла митинги, где протестующие скандировали антироссийские лозунги.

В целях безопасности российские власти с 8 июля на неопределенный срок запретили авиасообщение с Грузией, а туроператорам посоветовали не продавать путевки в республику.