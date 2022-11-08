8 ноября
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Жизнь

«В грязи по колено»: жители алтайского поселка пожаловались на бездорожье

Жители поселка Украинский жалуются на бездорожье. Кадры с грязью «по колено» опубликовал Barnaul22.

Грязь в поселке Украинский.
Грязь в поселке Украинский.
Barnaul22.

Поселок Украинский находится в Косихинском районе Алтайского края. По словам местных жителей, глава поселкового совета никак не реагирует на призывы заасфальтировать дорогу на одной из улиц.

«По ней ходят в основном пенсионеры и дети», — пишет сельчанка.

Зимой улицу не чистят, а в межсезонье люди тонут в грязи. Жители Украинского интересуются, куда делись «выделенные деньги на засыпку дорог».

«Пишу в нашу администрацию Косихинского района, а там сплошные отговорки: то ваш щебень был высыпан то на одну улицу, то на другую. Жители желают разобраться в происходящем», — рассказывает женщина.

Справка

Администрация Косинского района Алтайского края:

Тел.: +7 (38531) 22401

Адрес: с. Косиха ул.Комсомольская д.4

e-mail: info@kosiha-raion.ru

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