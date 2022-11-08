«В грязи по колено»: жители алтайского поселка пожаловались на бездорожье

Поселок Украинский находится в Косихинском районе Алтайского края. По словам местных жителей, глава поселкового совета никак не реагирует на призывы заасфальтировать дорогу на одной из улиц.
«По ней ходят в основном пенсионеры и дети», — пишет сельчанка.
Зимой улицу не чистят, а в межсезонье люди тонут в грязи. Жители Украинского интересуются, куда делись «выделенные деньги на засыпку дорог».
«Пишу в нашу администрацию Косихинского района, а там сплошные отговорки: то ваш щебень был высыпан то на одну улицу, то на другую. Жители желают разобраться в происходящем», — рассказывает женщина.
Справка
Администрация Косинского района Алтайского края:
Тел.: +7 (38531) 22401
Адрес: с. Косиха ул.Комсомольская д.4
e-mail: info@kosiha-raion.ru
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