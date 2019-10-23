В Хабаровске из «китовой тюрьмы» выпустят еще 11 белух

23 августа из бухты Средняя в Приморье в районе Сахалинского залива в Хабаровском крае выпустят на волю выпустят одиннадцать белух, сообщают РИА Новости.

Белух привезли из бухты Средняя в Приморье, погрузили на борт научно-исследовательского судна ВНИРО и доставили в район Сахалинского залива. Дорогу они перенесли благополучно, их сопровождали тренеры и ветеринары.

Представитель Всероссийского научно-исследовательского института океанографии рассказал, что в бухте Средняя остается еще 50 белух, в этом году их также планируют отпустить на волю. Касаток и белух выпускают из «китовой тюрьмы» с 27 июня 2019 года.

Ситуация с «китовой тюрьмой» стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили о готовящейся незаконной продаже из России в Китай 13 краснокнижных косаток. По данным организации, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих.

Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами), а также 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из которых были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.