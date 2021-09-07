В хосписе умер художник-постановщик Кремлевского дворца и сценограф Аллы Пугачевой

Краснов ранее переболел коронавирусом, после чего у него случился второй инсульт.

У художника-постановщика была парализована правая сторона тела, поражение мозга достигало 85%. Он находился в центре паллиативной помощи.

Творчество

Борис Краснов — почетный член Российской академии художеств и член Союза театральных деятелей России, пишет Lenta.ru.

Краснов был сценографом «Рождественских встреч» с Аллой Пугачевой и других многочисленных шоу.

В 2000 году он был назначен художником-постановщиком Кремлевского дворца. За свою жизнь Краснов воплотил более 3,5 тыс. проектов.

Развод с КВН

«Да, разошлись, как в море корабли с господином Масляковым. Он когда узнал, что мне Крутой предложил делать в Юрмале конкурс „Новая волна“, — кстати, это я придумал название „Новая волна“. Так, когда Масляков узнал об этом, сказал, что раз ты делаешь там Юрмалу, то не будешь делать КВН в Юрмале… Я думал, он шутит. Оказалось, не шутит. У нас был действующий контракт, и он не позвал меня в Юрмалу… Почему я должен был отказываться от довольно престижного заказа? И вообще, что Масляков, собирался кормить мою семью вместо заказа», — рассказывал в 2004 году Краснов guruken.ru.

И добавил: «Он сказал, что ОРТ и Краснов должны были отказаться работать с Крутым. Почему, я так и не понимаю. А я за это выгнал его из Дворца молодежи… А я не стал искать, потому что считаю, что мне плюнули в лицо, конкретно. Взяли и плюнули, просто, за столько лет. У них вечно не было денег, того-сего… Я просто был инвестором, беспроцентным спонсором. Я делал декорации и получал деньги в конце года, через год. А они меня, видимо, раскручивали, делали известным. Так они считали. Я стал известным благодаря КВНу. Спасибо им.»

Уголовное преследование

Уголовное дело. открытые источники ( CC0)

Впервые Краснов перенес инсульт в 2011 году. В августе того года его задержали по подозрению в вымогательстве и попытке рейдерского захвата фирмы, занимавшейся организацией выставок.

Художника госпитализировали с подозрением на инсульт и провели операцию на головном мозге, после которой он несколько лет восстанавливался в различных клиниках Европы.

В 2015 году уголовное преследование в отношении Краснова было прекращено.