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В Индустриальном районе Барнаула отключат горячую воду для устранения повреждения на теплосети

С 18 сентября в Барнауле для устранения повреждения на тепловой сети в районе дома на ул. Балтийской, 73 будет ограничена подача горячего водоснабжения. Отключение продлится одни сутки и коснется двадцати трех тысяч жителей Индустриального района города. За время ремонтных работ специалисты теплосетевого подразделения Сибирской генерирующей компании устранят повреждение на трубопроводе диаметром 500 мм.

Сибирская генерирующая компания приступит к устранению повреждения на магистральной тепловой сети в районе дома на ул. Балтийской, 73. Повреждение обнаружено на трубопроводе диаметром 500 мм. Ремонтные работы продлятся сутки и потребуют отключения горячей воды. Под временное ограничение попадают:

  • С 8.30 18 сентября до 8.30 19 сентября — жители 60 многоквартирных домов, три детских сада и две школы на улицах Балтийская, Шумакова, Взлетная, Попова и проезда Северо-Власихинского.

Также, в рамках реализации ремонтной и инвестиционной кампаний по перекладке тепловых сетей, продолжаются работы на ранее заявленных участках Железнодорожного и Центрального районов Барнаула, требующие временное ограничение ресурса. Отключенными остаются:

  • С 9.00 3 сентября до 12.00 18 сентября — жители 13 многоквартирных домов, больница и 3 административных здания на улицах Короленко, Никитина и Гоголя;
  • С 9.00 16 сентября до 17.00 26 сентября — жители четырех многоквартирных домов на ул. Молодежной, 111, ул. Шевченко, 144а, ул. Крупской, 124 и пер. Революционном, 120а.

Всего под ограничением горячего водоснабжения в разное время окажутся 25 137 барнаульцев, проживающих по перечисленных адресам. Энергетики приносят свои извинения за временные неудобства.

Данные по плановым отключениям горячей воды, заблаговременно передаются специалистами теплосетевого подразделения СГК в Единую диспетчерскую службу города Барнаула, которая в свою очередь оповещает управляющие компании, социальные учреждения и администрации районов.

Список объектов, где планируется ограничение подачи горячей воды, с указанием сроков отмечен на карте:

Пояснения:

  • Желтым цветом отмечены дома, где ведутся масштабные работы по реконструкции и перекладке тепловых сетей;
  • Зеленым цветом отмечены дома, где горячая вода возвращена.
  • Оранжевым цветом — дома, где на трубопроводах обнаружены повреждения
  • Над домом не стоит никакой знак, значит ресурс исправно подается, если горячей воды по какой-то причине нет — нужно обратиться в управляющую компанию.
  • Новости компаний

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