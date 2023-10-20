В инфоцыганстве обвинили Ксению Собчак

Телеведущая проведет с купившими места на ее обучающее мероприятие всего несколько минут.
Воркшоп Собчак пройдет с 27 по 29 октября. Всего 20 мест.
Журналистка обещает — за три дня участники «снимут контент во все социальные сети на месяц вперед локациях Дубая и ОАЭ», указывает Газета.Ru.
Издание подсчитало — Собчак получит за несколько минут 20 млн рублей и обвинило телеведущую в инфоцыганстве.
Ранее о планах Собчак «переделать все лицо» напомнил пластический хирург.
Между тем Ксению Собчак заподозрили в увеличении груди.
Собчак опубликовала фото с декольте на свою страничку в соцсети и пользователи заподозрили то что она увеличила грудь. Также пользователи начали спрашивать в комментариях не подводка ли это к рекламе пластического хирурга. "Ксюша, ты что увеличила грудь?" и подобные мелькали под постом Ксении.