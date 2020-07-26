В Instagram опубликовали эпичные фотографии грозы и молнии в Бийске

Небо над Барнаулом также не скупится на краски. Ночью 26 июля в краевой столице прошел дождь, а утром барнаульцы сфотографировали восход ярко-красного цвета.
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Фотограф под ником @choco.cfg опубликовал в Instagram впечатляющие снимки грозы, которая прошла 25 июля в Бийске. Снимками поделилось городское сообщество «Бийск».
Небо над Барнаулом также не скупится на краски. Ночью 26 июля в краевой столице прошел дождь, а утром барнаульцы сфотографировали восход ярко-красного цвета.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter