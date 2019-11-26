В интересах революции: как в 1920 партия выколачивала из барнаульцев хлебные запасы и к чему это привело

26 ноября 1920 года в Барнаул приехал председатель ВЦИКа Калинин. Впоследствии его поездку на Алтай годами подавали как просветительско-пропагандистскую акцию. На самом деле у нее была другая цель — сбор продовольствия с жителей Алтая, пишет barnaul.org. Как выколачивали хлеб с жителей губернии — в материале altapress.ru.

Как жили на Алтае в 1920 году

В России шла Гражданская война, тяготы которой усиливались насильственной продразверсткой. Поэтому приезд Калинина совпал с тяжелым временем для региона.

В 1920 году Алтайская губерния должна была сдать 31 млн пудов хлеба и много иного продовольствия. Несмотря на все репрессии со стороны властей удалось собрать только 20 млн пудов, пишет ap22.ru. Продовольствие у крестьян не выкупали, а изымали бесплатно и порою насильно.

Конечно, это не могло не возмущать и так живущий небогато народ. Из-за бепредела властей и жестокого изъятия продуктов в регионе происходили крестьянские восстания, которые подавляли военные. Алтайская губерния была наводнена регулярными частями Красной Армии и частями особого назначения.

Приезд Калина на Алтай

Агитпоезд «Октябрьская революция» прибыл на Железнодорожный вокзал Барнаула рано утром 26 ноября.

Семья Михаила Калинина. «Женщины и вожди».

На перроне председателя ВЦИКа Калинина встречали военные и руководители губернии. Партийный начальник принял парад войсковых частей на площади Свободы, а затем выступил с докладом о положении Советской России. Выступления Калинина были полны пафоса о «всемирной революции». А цель речей была весьма и весьма приземленной — изъятие алтайского хлеба.

Выступление Калинина слушали солдаты, члены продотрядов, партработники, чекисты — те, кто выполнял поручения Калинина. Его речи считались образцом партийной пропаганды. Председатель ВЦИК говорил:

«…чтобы дети наши не росли худосочными и в будущем не превращались в дурачков, мы должны им дать хорошее питание».

Вечером Калинин сходил на концерт. Вне партийных мероприятий он жил в поезде и практически не покидал его. Почти также будет вести себя Сталин в 1928 году, когда приедет на Алтай.

Анна Карпова