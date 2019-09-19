В интернете появился трейлер художественного фильма о Михаиле Калашникове

На форуме оружейников России впервые показали трейлер биографического художественного фильма о Михаиле Калашникове. Картина рассказывает о событиях в период с раннего детства до 1949 года, когда за создание АК-47 конструктор получил Сталинскую премию, сообщил ТАСС.

Над сценарием, в котором использовались воспоминания Калашникова, работали Анатолий Усов, Сергей Бодров и Алексей Бородачев.

Производством картины занимается кинокомпания «РБ-Продакшн» при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства культуры и концерна «Калашников».

Информационную и консультационную поддержку кинопроекту оказывала дочь конструктора Елена Калашникова — президент Межрегионального общественного фонда имени М.Т. Калашникова.

Как ожидается, фильм выйдет в прокат ко Дню защитника Отечества — 23 февраля 2020 года.

Что известно о Михаиле Калашникове

Советский конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников родился 10 ноября 1919 года на Алтае. Созданный им автомат АК-47 появился в 1947 году и до сих пор производится в разных странах. Более 40 лет Калашников жил и работал в Ижевске, его именем назван концерн — крупнейший российский производитель автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также высокоточного оружия. Калашников умер 23 декабря 2013 года в возрасте 94 лет.