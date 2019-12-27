В Иркутске задержали полицейского, ареста которого требовали на пикете

Организаторы пикетов против наркоторговли и полицейских, «крышующих» дилеров, уверены, что арест правоохранителя повлияет на уголовное дело их родственников, ранее задержанных из-за борьбы с наркоторговцами.
В МВД и СК региона отказались оперативно прокомментировать сообщения о задержании полицейского.
По данным правозащитников, задержание Дмитрия Пашкова произошло в рамках дела о мошенничестве и связано с делом адвоката Кирилла Константинова, которого задержали ранее.
Ранее организаторы пикетов заявляли, что уголовное дело на семерых жителей Иркутска о создании банды было сфальсифицировано из-за их борьбы с продавцами наркотиков.
В октябре всем семерым продлили содержание под стражей еще на три месяца, до января 2020 года.