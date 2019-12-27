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Жизнь

В Иркутске задержали полицейского, ареста которого требовали на пикете

В Иркутске задержали сотрудник отдела по борьбе с организованной преступностью, сообщает «Сибирь.Реалии».

Наручники, арест.
Наручники, арест.
СС0

Организаторы пикетов против наркоторговли и полицейских, «крышующих» дилеров, уверены, что арест правоохранителя повлияет на уголовное дело их родственников, ранее задержанных из-за борьбы с наркоторговцами.

В МВД и СК региона отказались оперативно прокомментировать сообщения о задержании полицейского.

По данным правозащитников, задержание Дмитрия Пашкова произошло в рамках дела о мошенничестве и связано с делом адвоката Кирилла Константинова, которого задержали ранее.

Ранее организаторы пикетов заявляли, что уголовное дело на семерых жителей Иркутска о создании банды было сфальсифицировано из-за их борьбы с продавцами наркотиков.

В октябре всем семерым продлили содержание под стражей еще на три месяца, до января 2020 года.

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